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12:35, 16 октября 2023Россия

Россиянка перепутала йод с сиропом от кашля и напоила им ребенка

Жительница Санкт-Петербурга перепутала йод с сиропом от кашля и напоила ребенка

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Жительница Санкт-Петербурга перепутала сироп от кашля с йодом и напоила им своего ребенка. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел вечером 15 октября в одной из квартир на проспекте Королева в Приморском районе города. 11-летний мальчик заболел. Мать вместо сиропа от кашля дала ему выпить йод.

Школьника экстренно госпитализировали. По предварительным данным, у него отравление и ожог пищевода. Состояние юного пациента врачи оценили как средней тяжести.

Ранее на севере Москвы пятилетняя девочка случайно выпила настойку из лекарственного растения вместо витаминов и попала в больницу.

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    Евгения Куликова
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