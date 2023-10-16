Россиянка перепутала йод с сиропом от кашля и напоила им ребенка
Жительница Санкт-Петербурга перепутала йод с сиропом от кашля и напоила ребенка
Жительница Санкт-Петербурга перепутала сироп от кашля с йодом и напоила им своего ребенка. Об этом сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел вечером 15 октября в одной из квартир на проспекте Королева в Приморском районе города. 11-летний мальчик заболел. Мать вместо сиропа от кашля дала ему выпить йод.
Школьника экстренно госпитализировали. По предварительным данным, у него отравление и ожог пищевода. Состояние юного пациента врачи оценили как средней тяжести.
Ранее на севере Москвы пятилетняя девочка случайно выпила настойку из лекарственного растения вместо витаминов и попала в больницу.