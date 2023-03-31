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17:02, 31 марта 2023Россия

В Москве пятилетняя девочка выпила настойку вместо витаминов и попала в больницу

На севере Москвы пятилетняя девочка выпила настойку вместо витаминов и попала в больницу

Фото: megaflopp / Shutterstock / Fotodom

На севере Москвы пятилетняя девочка случайно выпила настойку из лекарственного растения вместо витаминов и попала в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в районе Ховрино. 43-летняя мать ребенка решила дать дочери витамин D3, но перепутала его с настойкой чистотела.

После того как девочка выпила настойку, ей стало плохо, и мать вызвала скорую помощь. Ребенка госпитализировали с симптомами токсического отравления. Известно, что сейчас ее жизни ничто не угрожает, девочка находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Дагестане двухлетняя девочка на несколько минут осталась без присмотра, наелась таблеток от гипертонии, прописанных ее дедушке, и попала в больницу. В отношении ее родителей составили протокол об административном правонарушении.

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Варвара Родикова
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