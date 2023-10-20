Дрон-камикадзе ВСУ атаковал топливную цистерну в российском регионе

Shot: в Брянской области дрон-камикадзе атаковал пустую топливную цистерну

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дроном-камикадзе топливную цистерну в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, дрон-камикадзе влетел в автомобиль с топливной цистерной, который стоял рядом с пунктом пропуска Троебортное в Севском районе российского региона. После атаки мощного взрыва не последовало.

Оказалось, что топливная цистерна была пустой. В результате атаки ВСУ никто не пострадал, о разрушениях информации не приводится.

Ранее сообщалось, что в Брянской области поселок Случевск попал под удар со стороны ВСУ — они обстреляли логистический склад. Противник обстреливал из артиллерии населенный пункт в течение десяти минут. За это время в Погарский район прилетело шесть снарядов калибра 122 — все они попали на территорию логистической фирмы.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.