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07:34, 19 октября 2023Россия

Логистический склад в российском регионе попал под удар со стороны Украины

Shot: в Брянской области ВСУ обстреляли логистический склад из артиллерии

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

В Брянской области поселок Случевск попал под удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) — они обстреляли логистический склад. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, ВСУ обстреливали из артиллерии населенный пункт в течение десяти минут в среду, 19 октября. За это время в Погарский район прилетело шесть снарядов калибра 122 — все они попали на территорию логистической фирмы.

Предварительно, никто не пострадал. Внутри складов, атакованных ВСУ, находились стройматериалы и запчасти. Информации о разрушениях в результате вражеской атаки не приводится.

1 октября ВСУ в течение получаса обстреливали из танка село Случевск. Зафиксировали четыре прилета, пострадавших и разрушений удалось избежать.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Оружие России
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    Анастасия Шейкина
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