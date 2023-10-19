Логистический склад в российском регионе попал под удар со стороны Украины

Shot: в Брянской области ВСУ обстреляли логистический склад из артиллерии

В Брянской области поселок Случевск попал под удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) — они обстреляли логистический склад. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, ВСУ обстреливали из артиллерии населенный пункт в течение десяти минут в среду, 19 октября. За это время в Погарский район прилетело шесть снарядов калибра 122 — все они попали на территорию логистической фирмы.

Предварительно, никто не пострадал. Внутри складов, атакованных ВСУ, находились стройматериалы и запчасти. Информации о разрушениях в результате вражеской атаки не приводится.

1 октября ВСУ в течение получаса обстреливали из танка село Случевск. Зафиксировали четыре прилета, пострадавших и разрушений удалось избежать.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.