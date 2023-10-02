Стало известно о получасовом обстреле российского региона из танка

Shot: ВСУ полчаса обстреливали село Случевск Брянской области из танка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение получаса обстреливали из танка село Случевск в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, населенный пункт, который находится в километре от границы с Украиной, попал под обстрел днем в воскресенье, 1 октября. Сначала в населенный пункт прилетел снаряд калибра 125 миллиметров, затем за полчаса было зафиксировано еще три таких прилета.

В результате танковой атаки Украины никто не пострадал, разрушений также удалось избежать. Других подробностей об обстреле ВСУ не приводится.

1 октября ВСУ также атаковали село Любечане в Брянской области. В результате оказались частично повреждены административные здания и несколько жилых домов. Никто не пострадал.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.