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11:10, 2 октября 2023Россия

Стало известно о получасовом обстреле российского региона из танка

Shot: ВСУ полчаса обстреливали село Случевск Брянской области из танка

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение получаса обстреливали из танка село Случевск в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, населенный пункт, который находится в километре от границы с Украиной, попал под обстрел днем в воскресенье, 1 октября. Сначала в населенный пункт прилетел снаряд калибра 125 миллиметров, затем за полчаса было зафиксировано еще три таких прилета.

В результате танковой атаки Украины никто не пострадал, разрушений также удалось избежать. Других подробностей об обстреле ВСУ не приводится.

1 октября ВСУ также атаковали село Любечане в Брянской области. В результате оказались частично повреждены административные здания и несколько жилых домов. Никто не пострадал.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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