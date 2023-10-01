ВСУ обстреляли село в российском регионе

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Любечане в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстрелянном Вооруженными силами Украины (ВСУ) селе Любечане. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как уточняется, в результате обстрела в селе Любечане Климовского района частично повреждены административные здания и несколько жилых домов. Пострадавших нет. На данный момент на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Днем ранее Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли село Горожанка в Суземском районе Брянской области. Было повреждено три жилых здания, пострадавших нет.

В тот же день на электроподстанции в поселке Погар Брянской области произошел взрыв. В домах, обслуживаемых станцией, пропало электричество. По словам губернатора, к этому инциденту причастны ВСУ.