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13:13, 1 октября 2023Россия

ВСУ обстреляли село в российском регионе

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Любечане в Брянской области

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстрелянном Вооруженными силами Украины (ВСУ) селе Любечане. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как уточняется, в результате обстрела в селе Любечане Климовского района частично повреждены административные здания и несколько жилых домов. Пострадавших нет. На данный момент на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Днем ранее Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли село Горожанка в Суземском районе Брянской области. Было повреждено три жилых здания, пострадавших нет.

В тот же день на электроподстанции в поселке Погар Брянской области произошел взрыв. В домах, обслуживаемых станцией, пропало электричество. По словам губернатора, к этому инциденту причастны ВСУ.

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    Елена Апазиди
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