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01:09, 30 сентября 2023Россия

Брянский губернатор назвал виновных во взрыве на подстанции в Погаре

Брянский губернатор заявил о причастности Украины к взрыву подстанции в Погаре

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

К взрыву на подстанции в поселке Погар Брянской области причастна Украина. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки украинских террористов в поселке нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

О взрыве на электроподстанции в Погаре сообщалось ранее 30 сентября. Населенный пункт находится в 30 километрах от границы с Украиной.

Вечером 19 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный автомобильный пропускной пункт «Погар» в Брянской области. Танк Т-80 выпустил один снаряд калибра 125 миллиметров и скрылся в лесопосадке.

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