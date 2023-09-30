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20:23, 30 сентября 2023Россия

Губернатор Брянской области сообщил об обстрелах со стороны ВСУ

Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Горожанка Суземского района
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Tsitsagi Nikita / News.ru / Globallookpress.com

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли местное село Горожанка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Известно, что населенный пункт находится в Суземском районе Брянской области. По словам главы региона, пострадавших нет. При этом, как заявил Богомаз, три жилых здания подверглись частичным повреждениям.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — подчеркнул губернатор.

Ранее брянский губернатор назвал виновных во взрыве на подстанции в Погаре. По его словам, в результате атаки со стороны ВСУ в поселке нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте, пострадавших нет.

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    Екатерина Ештокина
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