Губернатор Брянской области сообщил об обстрелах со стороны ВСУ

Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Горожанка Суземского района

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли местное село Горожанка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Известно, что населенный пункт находится в Суземском районе Брянской области. По словам главы региона, пострадавших нет. При этом, как заявил Богомаз, три жилых здания подверглись частичным повреждениям.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — подчеркнул губернатор.

Ранее брянский губернатор назвал виновных во взрыве на подстанции в Погаре. По его словам, в результате атаки со стороны ВСУ в поселке нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте, пострадавших нет.