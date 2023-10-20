В США заявили о провале политики Байдена в отношении Ирана

Newsweek: заявления Байдена о связи Ирана с ХАМАС положат конец любым контактам

Заявления президента США Джо Байдена о привлечении Ирана к ответственности за его сотрудничество с Россией и поддержку ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября могут положить конец любым контактам с Тегераном. О провале иранской политики нынешнего американского лидера сообщает Newsweek.

Отмечается, что Байден использовал самые жесткие высказывания в отношении Ирана во время обращения к нации, связав Тегеран с нападением ХАМАС, и пообещал, что США продолжат привлекать их к ответственности за это.

При этом в ходе предвыборной кампании 2020 года Байден заявлял, что «готов пойти по пути дипломатии, если Иран предпримет шаги, чтобы показать, что он тоже готов», однако слова политика во время обращения к нации свидетельствуют о провале такой политики.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного американского чиновника заявило, что США отправили сообщения по неофициальным каналам через такие страны, как Катар, чтобы внушить Ирану, что они серьезно относятся к применению силы в случае необходимости.