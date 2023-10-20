Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:32, 20 октября 2023Мир

В США заявили о провале политики Байдена в отношении Ирана

Newsweek: заявления Байдена о связи Ирана с ХАМАС положат конец любым контактам
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Jonathan Ernst / Pool / Reuters

Заявления президента США Джо Байдена о привлечении Ирана к ответственности за его сотрудничество с Россией и поддержку ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября могут положить конец любым контактам с Тегераном. О провале иранской политики нынешнего американского лидера сообщает Newsweek.

Отмечается, что Байден использовал самые жесткие высказывания в отношении Ирана во время обращения к нации, связав Тегеран с нападением ХАМАС, и пообещал, что США продолжат привлекать их к ответственности за это.

При этом в ходе предвыборной кампании 2020 года Байден заявлял, что «готов пойти по пути дипломатии, если Иран предпримет шаги, чтобы показать, что он тоже готов», однако слова политика во время обращения к нации свидетельствуют о провале такой политики.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного американского чиновника заявило, что США отправили сообщения по неофициальным каналам через такие страны, как Катар, чтобы внушить Ирану, что они серьезно относятся к применению силы в случае необходимости.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв на ядерном полигоне в Неваде назвали сигналом России

      В Совфед поступил закон об отзыве ратификации запрета ядерных испытаний

      Поддержавшая Палестину Джиджи Хадид вышла в свет с охраной на фоне угроз

      Многодетная россиянка напилась и пыталась задушить четырехлетнего сына

      В США оценили шансы Украины победить в конфликте

      На Украине потребовали ужесточить наказание за коррупцию в военкоматах

      Минобороны рассказало о перевооружении на стратегические «Авангарды»

      Объяснена разница в реакции мужчин и женщин на стресс

      Россияне оказались готовы отказаться от двух услуг ради экономии при ремонте

      В ДНР заявили об использовании ВСУ химоружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости