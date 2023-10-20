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14:05, 20 октября 2023Среда обитания

Россиянам усложнили выдачу ВНЖ одной страны за жилье

Турция ужесточила правила выдачи ВНЖ иностранцам за покупку жилья

Фото: Mine Toz / Globallookpress.com

Власти Турции усложнили выдачу вида на жительство (ВНЖ) россиянам и другим иностранцам за покупку жилья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Управлении по делам миграции.

По данным собеседника агентства, теперь минимальная стоимость недвижимости увеличилась до 200 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей) по всей стране с прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах.

«Согласно новым правилам, выдача вида на жительство по владению недвижимостью возможна только в случае, если квартира стоит минимум 200 тысяч долларов. Также по новым правилам для получения ВНЖ будет рассматриваться только тапу (документ-подтверждение владения недвижимостью, где также указана стоимость — прим. "Ленты.ру"), кадастровая оценка не требуется», — рассказали в Управлении по делам миграции.

Источник РИА Новости уточнил, что новые правила коснутся тех, кто приобрел жилье после 16 октября. Иностранцы, которые успели купить недвижимость в Турции раньше этого срока, смогут претендовать на ВНЖ по старым правилам.

В ведомстве отметили, что в Турции сейчас находится более 1,1 миллиона иностранцев с ВНЖ, более 122 тысяч из них — россияне. По итогам 2022 года, граждане России стали лидерами по оформлению ВНЖ в евразийском государстве.

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      Нина Ташевская
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