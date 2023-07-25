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12:18, 25 июля 2023Среда обитания

Россияне оказались лидерами по оформлению ВНЖ в Турции

Turkstat: по итогам 2022 года россияне получили в Турции 99,8 тысячи ВНЖ

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

По итогам 2022 года россияне оказались лидерами по оформлению вида на жительство (ВНЖ) в Турции по сравнению с гражданами других стран. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Института статистики Turkstat.

На россиян пришлась доля в 25 процентов от общего числа полученных ВНЖ. В общей сложности граждане России оформили более 99,8 тысячи документов. С 2021 года показатель вырос на 77 процентов — тогда россияне получили 22,2 тысячи ВНЖ.

За 2022 год вид на жительство в Турции получили более 408 тысяч человек. На граждан Украины пришлась доля в 8,1 процента (32 тысячи документов), на жителей Ирана — 6,5 процента (26 тысяч), Афганистана — 5,4 процента (24 тысячи). Граждане Ирака получили 22 тысячи ВНЖ (доля в 4,8 процента).

Ранее Министерство иностранных дел Турции опровергло информацию о запрете выдачи иностранцам вида на жительство во всех районах Стамбула. Выдача приостановлена только в 10 районах города. Запрет распространили на районы Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази, Зейтинбурну, Фатих и Эсенъюрт.

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    Нина Ташевская
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