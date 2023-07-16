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07:39, 16 июля 2023Мир

Турция опровергла запрет на выдачу ВНЖ во всем Стамбуле для иностранцев

МИД Турции: запрет на выдачу ВНЖ для иностранцев действителен лишь в 10 районах Стамбула

Фото: Imad Alassiry / Unsplash

Информация о запрете выдачи иностранцам вида на жительство во всех районах Стамбула не соответствует действительности. Об этом заявило министерство иностранных дел Турции, передает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что выдача ВНЖ приостановлена только в 10 районах города. Запрет распространяется на районы Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази, Зейтинбурну, Фатих и Эсенъюрт.

В министерстве сообщили, что постоянно следят за количеством иностранцев в различных регионах страны. «По состоянию на 1 июля 2022 года по всей Турции закрыты для получения первичного ВНЖ иностранцами 63 района, 1169 кварталов, а конкретно в Стамбуле — 54 квартала, где число иностранцев превысило 20 процентов от населения», — говорится в заявлении.

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    Марина Совина
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