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19:01, 15 июля 2023Мир

В Стамбуле запретили выдачу видов на жительство всем иностранцам

Milliyet: власти Турции запретили выдачу видов на жительство в Стамбуле всем иностранцам

Фото: Desert Morocco Adventure / Unsplash

Турецкие власти запретили выдачу видов на жительство (ВНЖ) всем иностранцам во всех районах Стамбула. Об этом пишет газета Milliyet.

По информации издания, исключения коснутся только тех, кто приехал в город с целью лечения, обучения и международной торговли.

На сегодняшний день в Стамбуле проживают более 1,2 миллиона иностранцев, 535 тысяч из которых являются сирийцами. Всего в Турции, по неофициальным данным, живут более семи миллионов иностранных граждан. В октябре 2022 года было принято решение запретить выдачу ВНЖ в 10 районах столицы страны. В марте этого года меру распространили на все 39 районов, сообщила газета.

Подчеркивается, что местное МВД и департамент миграции официально не комментировали расширение запрета, а список закрытых для выдачи вида на ВНЖ районов Стамбула в последнее время не менялся.

Ранее стало известно, что россияне заняли первую строчку среди иностранцев по числу полученных в Турции за 2022 год ВНЖ. В страну из России приехали жить более 153 тысячи человек. На втором месте — 131 тысяча граждан Ирака, на третьем — более 100 тысяч сирийцев. Получивших ВНЖ выходцев с Украины — более 47 тысяч.

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    Константин Лысяков
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