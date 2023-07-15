В Стамбуле запретили выдачу видов на жительство всем иностранцам

Milliyet: власти Турции запретили выдачу видов на жительство в Стамбуле всем иностранцам

Турецкие власти запретили выдачу видов на жительство (ВНЖ) всем иностранцам во всех районах Стамбула. Об этом пишет газета Milliyet.

По информации издания, исключения коснутся только тех, кто приехал в город с целью лечения, обучения и международной торговли.

На сегодняшний день в Стамбуле проживают более 1,2 миллиона иностранцев, 535 тысяч из которых являются сирийцами. Всего в Турции, по неофициальным данным, живут более семи миллионов иностранных граждан. В октябре 2022 года было принято решение запретить выдачу ВНЖ в 10 районах столицы страны. В марте этого года меру распространили на все 39 районов, сообщила газета.

Подчеркивается, что местное МВД и департамент миграции официально не комментировали расширение запрета, а список закрытых для выдачи вида на ВНЖ районов Стамбула в последнее время не менялся.

Ранее стало известно, что россияне заняли первую строчку среди иностранцев по числу полученных в Турции за 2022 год ВНЖ. В страну из России приехали жить более 153 тысячи человек. На втором месте — 131 тысяча граждан Ирака, на третьем — более 100 тысяч сирийцев. Получивших ВНЖ выходцев с Украины — более 47 тысяч.

