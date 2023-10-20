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10:42, 20 октября 2023Ценности

Возлюбленная рэпера Face снялась топлес

Фото: @maryanaro

Возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) показала фанатам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 24-летняя инфлюэнсерша позировала, сидя в кресле у окна в номере отеля. При этом она предстала перед камерой только в трусах и белых носках, скрыв контуры обнаженной груди на снимке с помощью ретуши.

Подписчики оценили внешний вид избранницы музыканта в комментариях. «Богиня спустилась с небес», «Красивая», «Фигура мечты», «Просто шик», «Афродита», — отметили юзеры.

В сентябре Марьяна Ро продала свои ношеные трусы за 5000 долларов (примерно 484 тысячи рублей). Изначально инфлюэнсерша заявила, что не использует этот вид нижнего белья, но может его поносить «ради легких денег».

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      Карина Черных
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