Возлюбленная рэпера Face продала свои ношеные трусы за миллион рублей

Возлюбленная российского рэп-исполнителя Face блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) продала свои ношеные трусы за крупную сумму. Публикации об этом появились в ее Telegram-канале.

Изначально 23-летняя инфлюэнсерша заявила, что не использует этот вид нижнего белья, но может его поносить «ради легких денег». При этом она установила цену за бывший в употреблении предмет гардероба в размере пяти тысяч долларов (примерно 484 тысячи рублей).

Впоследствии Марьяна Ро прикрепила скриншот об оплате. Так, две штуки упомянутых изделий приобрели за большую сумму — 10 тысяч евро (примерно 1,02 миллиона рублей). «Я в шоке! Спасибо большое! Не думала, что кому-то интересны мои трусы», — отметила она в подписи.

В апреле американская бизнесвумен, телезвезда и блогерша Ким Кардашьян выставила на продажу свои поношенные сандалии. Актриса сообщила, что к покупке доступны сланцы из ее гардероба марки Danward. Так, изделия в синем и белом цветах стоят 50 долларов (примерно четыре тысячи рублей).