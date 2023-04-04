Телезвезда Ким Кардашьян выставила на продажу свои поношенные сандалии

Американская бизнесвумен, телезвезда и блогерша Ким Кардашьян выставила на продажу свои поношенные сандалии. Соответствующее объявление появилось на сайте интернет-магазина Kardashian Kloset.

Инфлюэнсерша сообщила в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что к продаже доступны сланцы из ее гардероба марки Danward. Так, данные изделия в синем и белом цветах стоят 50 долларов (примерно четыре тысячи рублей).

При этом также стало возможно приобрести сандалии бренда Montbell. Отмечается, что товар за 30 долларов (примерно 2400 рублей) находится в хорошем состоянии.

Известно, что Kardashian Kloset — это сайт перепродажи одежды из гардероба семейства Кардашьян-Дженнер. «Наша цель — поделиться частью образа жизни семьи Кардашьян-Дженнер, предлагая вам возможность владеть единственными в своем роде вещами», — указано в описании интернет-магазина.

В марте в сети появились снимки американской телезвезды Ким Кардашьян в купальнике без фотошопа. На опубликованных фото звезда показала фигуру в ярко-розовом бикини, состоящем из топа на молнии и плавок. При этом на бедрах Ким был заметен целлюлит и неровности кожи.