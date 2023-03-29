В сети появились снимки Ким Кардашьян в купальнике без фотошопа

Телезвезда Ким Кардашьян показала фигуру в ярко-розовом купальнике

В сети появились снимки американской телезвезды Ким Кардашьян в купальнике без фотошопа. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

42-летняя знаменитость прошлась по пляжу Малибу во время фотосессии. На опубликованных фото звезда показала фигуру в ярко-розовом купальнике, состоящем из топа на молнии и плавок. При этом на бедрах Ким заметен целлюлит и неровности кожи.

Также на размещенных кадрах видно, что Кардашьян нанесла на лицо макияж в нюдовых оттенках, а волосы распустила. Свой образ звезда дополнила длинным черным кардиганом.

Ранее в марте Ким Кардашьян показала лицо без макияжа и удивила фанатов. На размещенном кадре бизнесвумен запечатлена в черной кофте, накрытой медицинской салфеткой розового цвета. Телезвезда решила отказаться от косметики, причем на фото отсутствуют фильтры и инструменты ретуши.