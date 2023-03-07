Телезвезда Ким Кардашьян показала лицо без макияжа и фильтров и удивила фанатов

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала лицо без макияжа и удивила фанатов. Соотвествующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость поделилась снимком из кабинета стоматолога. Так, на размещенном кадре бизнесвумен запечатлена в черной кофте, поверх которой накрыта медицинская салфетка розового цвета. При этом видно, что она решила отказаться от косметики, а на самом фото отсутствуют фильтры и инструменты ретуши.

Поклонники восхитились естественной внешностью предпринимательницы, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал почти миллион лайков. «Ура, селфи без фильтра!», «Приятно видеть Ким без макияжа и фотошопа», «Без фильтров очень красивая», «Стареет, как хорошее вино», «Ты действительно очень красивая без всей этой ретуши и косметики», — высказывались они.

В феврале Ким Кардашьян опубликовала видео, в котором снялась без макияжа, чтобы продемонстрировать уход за кожей средствами собственного бренда Skkn. Знаменитость позировала в топе своей марки Skims черного цвета с собранными в хвост волосами. Все действия предпринимательница проделывала под песню рэпера Дрейка Treacherous Twins. Поклонники обратили внимание на трек, который Кардашьян использовала во время монтажа ролика. Так, они предположили, что таким образом она намекнула на роман с хип-хоп-исполнителем.