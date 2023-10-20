Встреча Путина и Орбана вызвала беспокойство в НАТО

Bloomberg: послы НАТО обсудили возникшие после встречи Путина и Орбана проблемы

Послы членов НАТО в Венгрии созвали встречу в Будапеште, чтобы обсудить проблемы, возникшие после встречи венгерского лидера Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя посольства США.

Орбан стал первым лидером Европейского союза (ЕС), который встретился с Путиным после выдачи международного ордера на его «арест». Сообщается, что венгерский премьер подорвал единство Запада и вызвал беспокойство НАТО, заключив энергетические соглашения с Россией, ограничивая помощь Украине и публично призывая ЕС отменить экономические санкции, введенные против Москвы.

«Мы считаем Венгрию союзником, но в то же время мы видим, что она углубляет свои отношения с Россией», — заявил посол США Дэвид Прессман. Он добавил, что союзники по НАТО, также Швеция, обеспокоены безопасностью связей Венгрии с Россией.

Ранее председатель комиссии парламента Эстонии по государственной обороне Калев Стойческу заявил, что Венгрия может стать российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО. По его словам, риск состоит в том, что страна намерена сохранять дружественные двусторонние отношения с Россией.