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23:39, 21 октября 2023Мир

Байден посчитал проведенное на Украине время

Байден заявил, что провел на Украине три месяца и разбирался с олигархами
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден заявил, что провел на Украине в общей сложности три месяца в течение двух лет председательства в комитете по иностранным делам Сената Конгресса. Об этом пишет ТАСС.

Байден возглавлял комитет с 2007 по 2008 год. «В итоге я провел большую часть двух лет на Украине, разбираясь с олигархами и коррумпированной системой, которая была у них», — посчитал он время, проведенное в стране.

При этом в качестве главы государства политик впервые посетил Киев в 2023 году. Будучи вице-президентом, Байден побывал на Украине шесть раз: в 2009, 2014 (трижды), 2015 и 2017 годах.

Ранее Байден заявил, что не планирует отправлять американских военных на Украину. Выступая с телеобращением к нации из своего рабочего кабинета, он отметил, что «единственное, о чем просит Киев, — это помощь».

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      Марина Совина
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