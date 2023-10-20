Байден открестился от планов отправлять военных на Украину

Байден заявил, что не планирует отправлять американских военных на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что не планирует отправлять американских военных на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая с телеобращением к нации из своего рабочего кабинета, он отметил, что «единственное, о чем просит Украина — это помощь». В связи с этим он призвал конгресс дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Киеву.

В том же обращении Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией». По его мнению, такая поддержка критических партнеров Вашингтона будет приносить дивиденды будущим поколениям.

Ранее стало известно, что США планируют передать Израилю предназначавшееся Украине вооружение. По информации издания Axios, речь идет о десятках тысяч крупнокалиберных снарядов.