Байден назвал помощь Израилю и Украине разумной инвестицией

Байден: помощь Украине является разумной инвестицией, которая принесет дивиденды

Президент США Джо Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией». По его мнению, такая поддержка критических партнеров Вашингтона будет приносить дивиденды будущим поколениям.

Глава Белого дома сообщил, что направит в Конгресс США экстренный бюджетный запрос на финансирование нужд американской национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что Джо Байден намерен запросить у Конгресса свыше 100 миллиардов долларов. Из них 60 миллиардов предназначены для Украины, 14 миллиардов достанутся Израилю, сколько же будет потрачено на защиту границ самих США. Еще 10 миллиардов уйдут на гуманитарные акции и семь миллиардов — на Индо-Тихоокеанский регион.