Названа сумма общего долга за электричество на Украине

Долг за электричество на Украине превысил 1,6 миллиарда долларов

Долг на рынке электроэнергии на Украине достигает отметки в 60 миллиардов гривен (более 1,6 миллиарда долларов). Об этом рассказал глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Нам задолжали участники рынка за передачу электроэнергии, диспетчеризацию системы и на балансирующем рынке. Мы не можем в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам», — цитирует слова Кудрицкого пресс-служба компании.

Он подчеркнул, что Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг уже были переданы расчеты относительно тарифов на электроэнергию в 2024 году.

«Мы до конца года ожидаем обоснованного решения НКРЭКУ, которое позволит нам поддерживать свою ликвидность», — также отметил Владимир Кудрицкий.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день почти 500 населенных пунктов на Украине остаются без электроснабжения. По данным «Укрэнерго», 487 населенных пунктов остаются без света из-за боевых действий и по иным причинам. Новые повреждения в региональных электросетях зафиксированы в Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Также в начале октября стало известно, что Украина не успеет накопить к началу зимы необходимые 1,8 миллиона тонн угля.