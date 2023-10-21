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11:09, 21 октября 2023Экономика

Эксперт объяснил желание Болгарии заработать на российском газе

Эксперт Тимофеев: Болгария ввела акциз на газ из России по политическим мотивам

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Болгария ввела акциз на транзит газа из России для Сербии и Венгрии по политическим мотивам, считает доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев. Желание болгар заработать на российском газе он объяснил в беседе с РИА Новости

По словам Тимофеева, сербы могли бы понять болгар, если бы те сами закупали газ, однако речь исключительно о транзите. Сама Болгария не получает российский газ с апреля, поскольку отказалась платить за него рублями. Тимофеев предположил, что этот шаг Болгарии обусловлен натянутыми еще со времен Второй мировой войны отношениями между ней и соседними странами.

«Кроме того, ранее для Сербии и Венгрии сделали исключение из антироссийских санкций, и сейчас конкуренция на газовом рынке усилится. Проблема в том, что Болгария практически ничего не импортирует из Сербии, а экспорт не превышает трех процентов», — добавил эксперт.

13 октября Болгария установила акциз в 20 левов (десять евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа (порядка 20 процентов базовой цены газа). Болгарский премьер Николай Денков заявил, что Венгрия и Сербия получили исключение из санкций на импорт газа из России, а введенная мера усилит конкуренцию на газовом рынке.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали заявили, что желание властей Болгарии заработать на транзите российского газа угрожает энергоснабжению двух стран и «противоречит европейской солидарности».

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      Александра Лисица
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