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02:07, 21 октября 2023Мир

ЕС изучит передачу Киеву доходов компаний от замороженных российских активов

ЕС и США изучат передачу Киеву доходов компаний от замороженных активов России

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) и США изучат способы передачи Киеву доходов частных компаний от «замороженных» российских активов. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита США — ЕС.

В заявлении подчеркивается, что Вашингтон и Брюссель непоколебимы в своей «долгосрочной политической, финансовой, гуманитарной и военной поддержке Украины».

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов пообещал, что недружественные страны могут получить зеркальный ответ на использование доходов, полученных от инвестирования «замороженных» российских активов.

В России доходы по принадлежащим «недружественным» нерезидентам ценным бумагам блокируются на специальных рублевых счетах типа «С». Актуальный объем средств на них раскрывался лишь раз, в ноябре 2022 года. Тогда, по данным Центробанка, он превышал 280 миллиардов рублей. Тем временем, за первое полугодие 2023 года бельгийский депозитарий Euroclear заработал на замороженных российских активах 1,7 миллиарда евро.

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      Марина Совина
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