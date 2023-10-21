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07:04, 22 октября 2023Забота о себе

Диетолог предупредил о рисках похудения к Новому году

Диетолог Березников: похудение к Новому году грозит проблемами с обменом веществ

Фото: Michele Purin / Unsplash

Популярная практика худеть к Новому году в короткие сроки может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников. Он назвал такие эксперименты опасной игрой с обменом веществ.

По словам специалиста, для человека с избыточной массой тела нормально терять от 500 граммов до килограмма веса в месяц.

В этом случае потерянный вес не возвращается, так как остаются незадействованными и неизменными механизмы обмена. То есть незначительный дефицит калорий и увеличение физической активности не создает эффекта рикошета по обмену веществ

Алексей Березниковдиетолог

«Дело в том, что в процессе эволюции человек адаптировался к промежуткам, когда он не может поесть, и в организм не поступает достаточного количества энергии и питательных веществ. Когда же в попытке быстро похудеть калорийность сильно занижается, то включается механизм замедления обмена веществ, масса не теряется. Нарушить обмен веществ таким образом достаточно легко. Подобная поломка приведет к тому, что после снижения массы тела вес вернется вновь, причем с тенденцией к дальнейшему увеличению», — объяснил диетолог.

Алексей Березников отметил, что худеть стоит вместе со специалистом, соблюдать его рекомендации и придерживаться грамотной диеты.

Игры в жесткий дефицит калорий только загонят организм в метаболическую ловушку

Алексей Березниковдиетолог

«Для человека пища — источник удовольствия, в ответ на ее принятие мозг выбрасывает в кровь эндорфины. Это поощрение, то, от чего нам становится хорошо. Если мы не получаем должного количества пищи или она неправильного состава, то количество эндорфинов снижается. Из-за этого жесткое ограничение калорий многими людьми переносится сложно, они становятся более раздражительными.», — заключил он.

Россиянам рассказали, какой алкоголь можно пить при похудении.

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      Варвара Кошечкина
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