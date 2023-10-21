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14:17, 21 октября 2023Силовые структуры

Инструктор спецназа ФСИН попался на контрабанде запрещенных веществ

В Сыктывкаре инструктор спецназа ФСИН попался на контрабанде запрещенных веществ

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Сыктывкаре 37-летний капитан внутренней службы Иван Д., который работает инструктором по единоборствам спецназа Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Коми, попался на контрабанде запрещенных веществ. Об этом в субботу, 21 октября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, сотрудник ФСИН заказал в интернет-магазине 33 грамма тестостерона и 27 граммов станозолола (сильнодействующее вещество, которое полностью запрещено в спорте и обычно используется как допинг в бодибилдинге, боксе и других видах сорта).

Собранный в Алма-Ате заказ был отправлен в Россию транспортной компанией. После пересечения границы посылку с запрещенными веществами задержали таможенники. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде сильнодействующих веществ, наказание по которой составляет до семи лет колонии.

Отмечается, что Иван Д. — спортсмен, постоянный участник и призер различных турниров по самбо и дзюдо, а также победитель Чемпионата Европы по универсальному бою 2016 года, который проходил в Румынии.

Ранее в октябре сообщалось, что в Москве за пособничество в передаче взятки задержали сотрудника ОМОН, который предложил представителям двух коммерческих фирм выступить посредником в переговорах на победу в тендере на строительные и ремонтные работы. Отмечалось, что общая сумма контракта составляла 380 миллионов рублей, а свои услуги силовик оценил в 19 миллионов рублей.

После того как силовик получил требуемую сумму, бизнесмен так и не дождался победы в тендере, после чего о случившемся стало известно сотрудникам ФСБ. Следователи устанавливают остальных участников преступной цепи. Подозреваемого направили под домашний арест.

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