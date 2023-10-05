Сотрудник ОМОН предложил помощь в выигрыше тендера и попался на взятке

Сотрудник ОМОН предложил за взятку помочь выиграть тендер на 380 млн руб.

В Москве за пособничество в передаче взятки задержали сотрудника ОМОН. Об этом в четверг, 5 октября, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, российский силовик предложил представителям двух коммерческих фирм выступить посредником в переговорах на победу в тендере на строительные и ремонтные работы. Как сообщает в своем Telegram-канале издание Baza, общая сумма контракта составляла 380 миллионов рублей. Свои услуги силовик оценил в 19 миллионов рублей.

После того как силовик получил требуемую сумму, бизнесмен так и не дождался победы в тендере, после чего о случившемся стало известно сотрудникам ФСБ. Следователи устанавливают остальных участников преступной цепи. Подозреваемый под домашним арестом.