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15:29, 21 октября 2023Россия

Депутату напомнили о репрессиях после слов о не поддерживающей Путина «гнили»

Гурулеву напомнили о репрессиях после его слов о не поддерживающей Путина гнили

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева напомнила о репрессиях депутату Государственной Думы Андрею Гурулеву, который призвал к «уничтожению гнили», не поддерживающей главу государства Владимира Путина. По ее словам, все, кто подобного требовал, в результате становились жертвами таких кампаний, сообщает NEWS.ru.

«Я бы ему напомнила историю: все, кто призывал к репрессиям, потом сами становились их жертвами. Жаль, что мы так ничему и не научились», — сказала она.

Правозащитница подчеркнула, что депутат Гурулев подобными высказываниями лишь вредит главе государства. Она напомнила, что сам российский лидер никогда и никого не оскорблял.

Депутат Государственной Думы Андрей Гурулев высказался об «оставшейся гнили» в российском обществе, призвав «как-то уничтожить» ее в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». «Я бы хотел, чтобы в нашем обществе, которое на 80 процентов доверяет президенту, чтобы вся эта гниль, которая осталась, она была бы если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена», — сказал парламентарий.

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