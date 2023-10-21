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12:05, 21 октября 2023Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на «сложную тактику очень смешанных атак» российских войск

Спикер ВСУ Гуменюк заявила о новой тактике смешанных атак российских войск

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российские войска в боях с украинской армией начали применять новую тактику смешанных атак с воздуха. Об заявила пресс-секретарь сил обороны «Юг» Вооруженных сила Украины (ВСУ) Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает РИА Новости.

«Этой ночью была применена "сложная тактика очень смешанных атак"», — пожаловалась она.

Удивление украинской стороны вызвало то, что российские военные одновременно использовали авиацию, бомбы, ракеты и беспилотники.

По мнению Гуменюк, это направлено на истощение систем противовоздушной обороны ВСУ и максимальное достижение результата.

Ранее сообщалось, что из-за кадрового кризиса в рядах ВСУ военкомы начали ездить по школам и призывать несовершеннолетних ехать на фронт. О наличии фактов агитации среди несовершеннолетних заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. Он уточнил, что, согласно украинским законам, призывать в армию на добровольной основе можно с 16 лет.

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      Игорь Дмитров
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