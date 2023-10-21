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10:56, 21 октября 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о призыве украинских школьников в ряды ВСУ

Советник главы ДНР Гагин заявил, что ВСУ призывают школьников ехать на фронт

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Из-за кадрового кризиса в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) военкомы начали ездить по школам и призывать несовершеннолетних ехать на фронт. О наличии фактов агитации среди несовершеннолетних заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в беседе с РИА Новости.

По его словам, согласно украинским законам, призывать в армию на добровольной основе можно с 16 лет. «Но сейчас есть информация о том, что военкомы начинают ездить по учебным заведениям — таким как школы, техникумы, лицеи, где учатся несовершеннолетние, и агитировать их ехать на фронт и воевать», — сказал Гагин.

Политик также допустил, что Украина близка к принятию закона о мобилизации женщин. Он выразил мнение, что это может закончиться социальными сложностями во внутренней политике страны, приведя к бунтам и недовольству населения.

Гагин также заявил, что не стоит недооценивать ВСУ. По его словам, несмотря на кризис призывного ресурса, у них до сих пор есть резервы.

Ранее на Украине призвали всех военнообязанных самостоятельно явиться в военкоматы для уточнения данных. Речь идет в том числе о женщинах-медиках. Командование Сухопутных войск Вооруженных сил страны (ВСУ) напомнило, что долг защищать родину прописан в Конституции страны, поэтому всем следует предоставить в территориальные центры комплектования и социальной поддержки свои документы.

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      Сергей Истомин
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