Основатель «Азова» назвал ставший большой проблемой ВСУ российский беспилотник

Основатель «Азова» назвал российские дроны «Орлан» большой проблемой для ВСУ

Основатель и бывший глава полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Андрей Билецкий назвал российские дроны «Орлан» большой проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит Telegram-канал Klymenko Time.

По словам Билецкого, украинские военные не могут качественно глушить эти беспилотники. Он подчеркнул, что дроны можно сбивать, однако ВСУ испытывают дефицит ракет для системы противовоздушной обороны в то время, как Россия имеет тысячи «Орланов».

Бывший глава «Азова» констатировал, что беспилотные системы России ушли намного дальше украинских. «Это значит, что твоя артиллерия не работает. Что твое наступление на бронетехнике или сколько-нибудь серьезными группами, взводом, невозможно», — сказал он.

Ранее Билецкий также заявил, что ВСУ не смогли провести «короткую войну» против России из-за превосходства ее армии. Среди наиболее сильных сторон российских войск он назвал воздушно-космические силы и артиллерию.