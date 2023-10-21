Основатель «Азова» назвал сильные стороны Российской армии

Основатель «Азова» заявил о превосходстве российских ВКС и артиллерии над ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли провести «короткую войну» против России из-за превосходства ее армии. Об этом заявил основатель и бывший глава полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Андрей Билецкий, пишет издание «Страна.ua» в Telegram.

Среди наиболее сильных сторон российских войск он назвал воздушно-космические силы (ВКС) и артиллерию. «Все это они [россияне] производят сами и, в отличие от Украины, не зависят от циклов "дали — не дали"», — подчеркнул Билецкий.

Он также добавил, что в российские Вооруженные силы в большом количестве начали поступать новые управляемые боеприпасы, с наличием которых войскам больше не придется заходить в зону работы украинской системы противовоздушной обороны.

По мнению Билецкого, поставка Украине западных самолетов ситуацию не изменит. «Сможем ли мы с 50-100 F-16 сравняться с российской авиационной группировкой? Не сможем. Сможем ли мы когда-нибудь сравняться по количеству стволов? По количеству бронетехники? Скорее всего не сможем», — считает он.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что во время специальной военной операции (СВО) на Украине Россия построила большую и мощную армию. По его словам, вероятно, в Европе не видели такой мощной армии с начала 1980-х годов.