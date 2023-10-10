Полковник Макгрегор: Россия построила грозную и мощную армию из-за ошибок США

Россия построила большую и мощную армию во время специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Godfrey Bloom Official.

По мнению Макгрегора, Россия очень сильно нарастила Вооруженные силы, модернизировала и реорганизовала их во время СВО. «Мы, возможно, не видели такой мощной армии в Европе с начала 1980-х годов», — отметил эксперт.

Также офицер с иронией заметил, что это отчасти является «достижением» руководства США, которое вело недальновидную политику по отношению к РФ. По его словам, Вашингтон пытался предотвратить создание Москвой мощного военного потенциала, но получил прямо противоположный результат. «Мы поступили очень глупо», — подытожил полковник.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что Россия ликвидировала инструкторов НАТО в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в зоне СВО. Он также добавил, что российская разведка обладает сложной многоуровневой системой, которую Киеву не удастся обрушить.