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16:12, 10 октября 2023Мир

В США раскрыли судьбу инструкторов НАТО в ВСУ

Полковник Макгрегор: Россия уничтожила инструкторов ВСУ из Британии в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Reuters

Россия ликвидировала инструкторов НАТО в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в зоне cпециальной военной операции. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Godfrey Bloom Official.

«Русские могут обнаружить любую цель и нанести по ней удар. Так произошло недавно с британскими и натовскими советниками в 30 милях (48 километрах) от фронта. Несколько сотен солдат ВСУ вместе с западными инструкторами были уничтожены артиллерийским ударом», — рассказал военный аналитик.

Макгрегор также добавил, что российская разведка обладает сложной многоуровневой системой, которую Киеву не получится обрушить.

Ранее Макгрегор заявил, что блок НАТО ожидает распад в случае военной победы России в конфликте на Украине. Также он выразил сомнения в возможностях Европейского Союза (ЕС) выстоять.

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    Максим Габриелян
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