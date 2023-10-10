Полковник Макгрегор: Россия уничтожила инструкторов ВСУ из Британии в зоне СВО

Россия ликвидировала инструкторов НАТО в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в зоне cпециальной военной операции. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Godfrey Bloom Official.

«Русские могут обнаружить любую цель и нанести по ней удар. Так произошло недавно с британскими и натовскими советниками в 30 милях (48 километрах) от фронта. Несколько сотен солдат ВСУ вместе с западными инструкторами были уничтожены артиллерийским ударом», — рассказал военный аналитик.

Макгрегор также добавил, что российская разведка обладает сложной многоуровневой системой, которую Киеву не получится обрушить.

Ранее Макгрегор заявил, что блок НАТО ожидает распад в случае военной победы России в конфликте на Украине. Также он выразил сомнения в возможностях Европейского Союза (ЕС) выстоять.