Премьера Канады освистали мусульмане

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо освистали в мечети в Торонто.

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо освистали мусульмане в мечети в Торонто. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

На публикуемых кадрах окруженный толпой Трюдо покинул мечеть под крики «Позор!», сел в автомобиль и уехал. Один из демонстрантов обратился к премьеру с вопросом, сколько палестинцев еще должно уйти из жизни, чтобы огонь прекратился.

В 2015 году десятки палестинцев закидали обувью и яйцами конвой министра иностранных дел Канады Джона Бэрда, приехавшего с официальным визитом в Рамаллу, чтобы встретиться с палестинским коллегой Риядом аль-Малики.