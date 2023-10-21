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20:48, 21 октября 2023Мир

Премьера Канады освистали мусульмане

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо освистали в мечети в Торонто.

Фото: Blair Gable / Reuters

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо освистали мусульмане в мечети в Торонто. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

На публикуемых кадрах окруженный толпой Трюдо покинул мечеть под крики «Позор!», сел в автомобиль и уехал. Один из демонстрантов обратился к премьеру с вопросом, сколько палестинцев еще должно уйти из жизни, чтобы огонь прекратился.

В 2015 году десятки палестинцев закидали обувью и яйцами конвой министра иностранных дел Канады Джона Бэрда, приехавшего с официальным визитом в Рамаллу, чтобы встретиться с палестинским коллегой Риядом аль-Малики.

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      Виктория Кондратьева
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