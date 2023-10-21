Экс-разведчик Риттер: российские военные уничтожили практически всю технику ВСУ

Российские военные уничтожили практически всю технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью каналу U.S. Tour of Duty на Youtube.

«У России много техники, а у Украины практически ничего не осталось, потому что ее уничтожили», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что западные СМИ говорят неправду о ситуации на линии боевого соприкосновения.

«Русские выигрывают, однажды вы проснетесь и увидите российский флаг над Киевом. А люди, которые смотрят западные СМИ, будут спрашивать: как же так, Россия же каждый день проигрывала», — отметил Риттер.

Ранее пресс-секретарь сил обороны «Юг» ВСУ Наталия Гуменюк заявила, что российские войска в боях с армией Киева начали применять новую тактику смешанных атак с воздуха. Удивление украинской стороны вызвало то, что против них одновременно использовали авиацию, бомбы, ракеты и беспилотники. По мнению Гуменюк, это направлено на истощение систем противовоздушной обороны и максимальное достижение результата.