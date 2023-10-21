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09:07, 21 октября 2023Путешествия

Россиянам посоветовали воздержаться от поездок на Ближний Восток

Минэкономразвития посоветовало россиянам не ездить в Ливан, Израиль и Иорданию

Фото: Aziz Taher / Reuters

Российским туристам посоветовали временно воздержаться от поездок в целый ряд стран Ближнего Востока. С такими рекомендациями к путешественникам обратилось Минэкономразвития, передает РИА Новости.

В список стран, которые пока что рекомендуется не посещать, попали Ливан, Иордания, Израиль и Палестина. Помимо этого, ведомство обратилось к туроператорам с просьбой приостановить продажи туров по данным направлениям.

«Российским туроператорам, турагентам [рекомендовано] приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории до нормализации обстановки», — заявили в Минэкономразвития.

Ранее Министерстве иностранных дел (МИД) России назвало потенциально опасные для путешествий россиян страны. Россиянам также порекомендовали воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории.

В МИД объяснили свои рекомендации тем, что обстановка на Ближнем Востоке накаляется, продолжаются обстрелы территории Израиля, ракетно-бомбовые удары по сектору Газа, растет число жертв и раненых.

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