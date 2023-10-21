Россиянин случайно задушил 83-летнюю подругу во время секса

В Иваново мужчина случайно задушил свою 83-летнюю подругу во время секса

Советский районный суд города Иваново назначил исправительные работы местному жителю, который во время секса случайно задушил свою подругу. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно сообщению, весной 2023 года пара вместе выпивала, после чего вступила в половую связь. 57-летний россиянин решил попробовать эротическое удушение, «сдавив шею женщине фрагментом ткани, перекрыв ей доступ воздуха», но перестарался, и его 83-партнерша скончалась.

Суд признал подсудимого виновным по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (Причинение смерти по неосторожности) и назначил наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием в доход государства 10 процентов заработной платы. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Электростали Московской области суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 28-летнего местного жителя, забившего до смерти сожительницу из-за предложения о групповом сексе.