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10:17, 21 октября 2023Силовые структуры

СК проверит нападавших на прохожих в Петербурге подростков

СК проверит нескольких подростков, нападавших на прохожих в Петербурге

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Нескольких подростков из России и ближнего зарубежья, нападавших на прохожих в Санкт-Петербурге, проверит Следственный комитет (СК). Об этом сообщает РИА Новости.

Против молодых хулиганов, которые избивали людей, ломали скамейки, били фонари и снимал это на видео, называя себя «азербайджанской мафией», возбуждено уголовное дело. Участниками банды оказались шестеро человек в возрасте от 14 до 18 лет. «Трое, включая основного фигуранта, — граждане России. Четверо — представители одного из государств ближнего зарубежья», — рассказали пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Первый из задержанных, 18-летний Сеймур Мухтаров, сообщил на допросе, что нигде не учится и работает на складе. Свои действия он объяснил желанием привлечь внимание.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить распространившиеся в интернете видеоролики с избиениями прохожих выходцами из Азербайджана. Позже группу подростков задержали.

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      Александра Лисица
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