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11:15, 21 октября 2023Интернет и СМИ

Соловьев уволил Сатановского после его слов о Захаровой

Соловьев объявил об увольнении политолога Сатановского после его слов о МИД РФ
Владимир Соловьев

Владимир Соловьев. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Востоковед и политолог Евгений Сатановский уволен с канала «Соловьев LIVE», где работал экспертом, за слова об официальном представителе МИД России Марии Захаровой. Об этом в Telegram объявил журналист Владимир Соловьев.

Он лично принес извинения перед МИД России за подобные заявления эксперта его программы. Высказывания Сатановского журналист назвал «несправедливыми по содержанию» и «недопустимыми по форме». Соловьев также подчеркнул, что Сатановский сделал подобные заявления не на канале его авторской программы, а в интервью израильскому журналисту.

«Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала», — заявил Соловьев в видеообращении. Журналист одет в военную форму и бронежилет.

Ранее в сети распространилось видео, где Сатановский рассказывает о якобы антисемитизме официального представителя МИД. Также он оскорбил Захарову и удивился, что такой человек как она является спикером российского Министерства иностранных дел.

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      Варвара Кошечкина
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