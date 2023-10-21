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15:09, 21 октября 2023Бывший СССР

Стало известно об успешном рейде российских разведчиков на правом берегу Днепра

Сальдо: российские разведчики провели рейд против ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские разведчики провели успешный рейд на правом берегу Днепра, в рамках которого был уничтожен наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале.

«Наши разведчики провели рейд на правый берег Днепра, где уничтожили вражеский наблюдательный пункт. Личный состав противника ликвидирован, оружие, средства наблюдения и связи приведены в негодность», — написал он.

По словам губернатора, российские бойцы в качестве трофеев забрали с собой флаг одного из подразделений ВСУ и документы.

Ранее Минобороны России сообщило, что за минувшие сутки российская армия нанесла удар по аэродрому Долгинцево под Кривым Рогом в Днепропетровской области Украины, уничтожив склады боеприпасов и топлива ВСУ.

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      Виктория Кондратьева
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