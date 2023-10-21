Российские военные нанесли удар по аэродрому под Кривым Рогом
ВС РФ ударили по аэродрому Долгинцево под Кривым Рогом, уничтожив склады топливаСюжетРабота систем ПВО:
Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по аэродрому Долгинцево под Кривым Рогом в Днепропетровской области Украины, уничтожив склады боеприпасов и топлива ВСУ. Об этом 21 октября журналистам сообщили в Минобороны России.
Всего, по данным ведомства, за последние сутки авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия Российской армии нанесла поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118-ти районах.
Кроме того, в районе Одессы был сбит украинский бомбардировщик Су-24.
Также Минобороны сообщило, что за сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три самолета и один вертолет ВСУ.