Российские военные нанесли удар по аэродрому под Кривым Рогом

ВС РФ ударили по аэродрому Долгинцево под Кривым Рогом, уничтожив склады топлива

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по аэродрому Долгинцево под Кривым Рогом в Днепропетровской области Украины, уничтожив склады боеприпасов и топлива ВСУ. Об этом 21 октября журналистам сообщили в Минобороны России.

Всего, по данным ведомства, за последние сутки авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия Российской армии нанесла поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118-ти районах.

Кроме того, в районе Одессы был сбит украинский бомбардировщик Су-24.

Также Минобороны сообщило, что за сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три самолета и один вертолет ВСУ.