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14:29, 21 октября 2023Россия

Российские военные нанесли удар по аэродрому под Кривым Рогом

ВС РФ ударили по аэродрому Долгинцево под Кривым Рогом, уничтожив склады топлива
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по аэродрому Долгинцево под Кривым Рогом в Днепропетровской области Украины, уничтожив склады боеприпасов и топлива ВСУ. Об этом 21 октября журналистам сообщили в Минобороны России.

Всего, по данным ведомства, за последние сутки авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия Российской армии нанесла поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118-ти районах.

Кроме того, в районе Одессы был сбит украинский бомбардировщик Су-24.

Также Минобороны сообщило, что за сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три самолета и один вертолет ВСУ.

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      Антон Похиляк
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