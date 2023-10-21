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14:15, 21 октября 2023Россия

Российские системы ПВО сбили три самолета и один вертолет ВСУ

Российские системы ПВО сбили Су-24, два МиГ-29 и один вертолет Ми-8 ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три самолета и один вертолет, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом журналистам рассказали в Минобороны.

По данным российского оборонного ведомства, средства ПВО сбили один бомбардировщик Су-24, два многоцелевых истребителя МиГ-29 и один вертолет Ми-8. Где именно были перехвачены боевые самолеты Украины, не уточняется.

В ведомстве дополняют, что истребительной авиацией ВКС России в районе города Одесса был сбит украинский самолет Су-24.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

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      Варвара Кошечкина
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