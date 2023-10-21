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14:22, 21 октября 2023Россия

ВКС России сбили под Одессой украинский Су-24

Минобороны РФ: авиация ВКС России в районе Одессы сбила украинский самолет Су-24
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Истребительной авиации Военно-космических сил (ВКС) России удалось сбить в районе Одессы украинский бомбардировщик Су-24. Об этом журналистам 21 октября сообщили в Минобороны России.

В ведомстве также указали, что объединенной группировке российских войск удалось нанести поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 118-ти районах. Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) было уничтожено 504 украинских самолета.

Ранее Минобороны сообщило, что за минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три самолета и один вертолет ВСУ.

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      Виктория Кондратьева
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