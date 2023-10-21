Таисия Повалий рассказала о навсегда навредившей ей косметической процедуре

Таисия Повалий рассказала, что поход к косметологу нарушил симметрию ее лица

Певица Таисия Повалий пострадала от косметической процедуры, которая навсегда изменила симметрию ее лица. Об этом пишет «МК».

По словам Повалий, во времена, когда современных косметических средств еще не было, косметолог ввел ей в лицо биополимерный гель. В результате одна из ее щек стала больше другой. Как выяснилось, врач использовал разное количество препарата. Исправить нанесенный вред теперь нельзя даже хирургическим путем.

«Вот так и живу. Это все видно: левая щека у меня больше правой. Я уже пристрастилась и выравниваю этот изъян с помощью грима. Приходится чуть дольше делать макияж», — поделилась певица.

59-летняя Повалий добавила, что сейчас реже посещает косметолога. На ближайшем приеме она собирается использовать только проверенные средства.

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