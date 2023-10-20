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13:42, 20 октября 2023Ценности

53-летний Дмитрий Маликов раскрыл секреты своей красоты

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российский певец Дмитрий Маликов раскрыл секреты своей красоты. Соответствующий комментарий публикует Life.

По словам 53-летнего исполнителя, сохранять моложавый внешний вид ему помогает хорошая генетика. При этом он подчеркнул, что следит за волосами и весом. «Ну вот уложился вчера, какое-то было мероприятие. Сегодня не укладывался, забыл даже. Ну, короче, я не придаю этому большого значения. Просто мне повезло с моей внешностью и все», — признался Маликов.

Кроме того, артист иронично дополнил, что поддерживать форму ему помогает супруга, которая его недокармливает. Вдобавок Маликов посоветовал не есть на ночь много соленого и сладкого.

Ранее в октябре 67-летняя звезда «Папиных дочек» раскрыла секреты красоты фразой «больно все». Татьяна Орлова призналась, что посещает косметолога и делает различные омолаживающие процедуры.

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      Екатерина Ештокина
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