53-летний Дмитрий Маликов раскрыл секреты своей красоты

Российский певец Дмитрий Маликов раскрыл секреты своей красоты. Соответствующий комментарий публикует Life.

По словам 53-летнего исполнителя, сохранять моложавый внешний вид ему помогает хорошая генетика. При этом он подчеркнул, что следит за волосами и весом. «Ну вот уложился вчера, какое-то было мероприятие. Сегодня не укладывался, забыл даже. Ну, короче, я не придаю этому большого значения. Просто мне повезло с моей внешностью и все», — признался Маликов.

Кроме того, артист иронично дополнил, что поддерживать форму ему помогает супруга, которая его недокармливает. Вдобавок Маликов посоветовал не есть на ночь много соленого и сладкого.

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