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20:07, 11 октября 2023Ценности

67-летняя звезда «Папиных дочек» раскрыла секреты красоты фразой «больно все»

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Звезда сериала «Папины дочки» Татьяна Орлова раскрыла секреты красоты фразой «больно все». Интервью опубликовал «Пятый канал».

67-летняя знаменитость призналась, что посещает косметолога и делает различные омолаживающие процедуры. При этом она подчеркнула, что ни одну из манипуляций не может назвать любимой из-за неприятных ощущений.

«Больно все… И ботокс, и гиалурон, и нить, и все. Как это может быть любимое? Там больно все», — заключила она.

Ранее 52-летняя Лера Кудрявцева раскрыла секреты моложавой внешности. Звезда рассказала, что не прибегает ни к каким косметологическим процедурам, а также ведет нездоровый образ жизни. По словам знаменитости, она боится каких-либо услуг.

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    Екатерина Ештокина
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