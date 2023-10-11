52-летняя Лера Кудрявцева раскрыла секреты красоты

Российская телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла секреты своей красоты. Соответствующее интервью публикует KP.RU.

52-летняя звезда призналась, что не прибегает ни к каким косметологическим процедурам, а также ведет нездоровый образ жизни. «Мне даже неловко отвечать на этот вопрос, потому что у меня нет никаких секретов. Я ничего с собой не делаю. Ем сладкое, ем по ночам, не особо занимаюсь спортом. Вот только в последние несколько месяцев начала зарядку делать», — рассказала она.

По словам знаменитости, она боится каких-либо манипуляций. Кроме того, Кудрявцева уточнила, что у нее аллергия на ботокс. «Я не хожу к косметологам. Народ думает, что я вру. Нет. Я очень боязливый человек. И хотя мне бы не помешало уже, но, к сожалению, не могу себе этого позволить. И не только на ботокс аллергия, но и на другие процедуры. Я даже зубы лечу без анестезии», — заявила она.

При этом в список любимых услуг телеведущая включила массаж. «Рядом с моим домом есть два потрясающих тайских салона. Вот туда я хожу с удовольствием. Но сидеть, тратить время в салонах на другие процедуры я никогда не буду», — высказалась собеседница издания.

В заключение Кудрявцева отметила, что сожалеет о сделанной после родов пластической операции, которая привела к негативным последствиям. «Не бывает так, что ты поставил себе импланты в грудь на всю жизнь. Все равно их потом надо менять через 10-15 лет. У меня в груди имплант со временем стал протираться, и силикон начал вытекать в лимфоузлы. И в лимфоузлах этот гель так и остался, хотя врачи чистили меня четыре часа», — посетовала она.

Ранее певица Алсу раскрыла секрет моложавой внешности словами «делаю укольчики». По словам знаменитости, она регулярно делает косметологические манипуляции, в том числе аппаратные процедуры и инъекции.