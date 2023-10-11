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15:18, 11 октября 2023Ценности

Алсу раскрыла секрет моложавой внешности словами «делаю укольчики»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российская поп-певица и телеведущая Алсу раскрыла секрет своей моложавой внешности словами «делаю укольчики». Соответствующий материал публикует Teleprogramma.pro.

В первую очередь 40-летняя звезда заявила, что обладает прекрасными генетическими данными. «Конечно, я слежу за собой, безусловно, принимаю какие-то неизбежные изменения и стараюсь довольно аккуратно с ними бороться. Регулярно посещаю косметолога, особенно последние несколько лет», — призналась она.

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По словам знаменитости, она регулярно прибегает к косметологическим манипуляциям, в том числе аппаратным процедурам и инъекциям. «Делаю укольчики разные — и это все работает, я вижу результат. Не считаю, что нужно лукавить и говорить, что я так выгляжу просто потому, что "умываю лицо". Конечно, я помогаю своему организму как можно дольше сохранить молодость. Но я за естественность: не люблю, когда результат омолаживающих или эстетических процедур чересчур заметен. К примеру, я нормально отношусь к филлерам, просто они не должны менять черты лица», — высказалась артистка.

Алсу уточнила, что спустя годы не исключает желания прибегнуть к пластической операции. «Но опять-таки все должно быть очень аккуратно, умеренно и без фанатизма», — заключила она.

Ранее в октябре Ивлеева раскрыла секреты красоты после похудения на 14 килограммов. Звезда заявила, что никогда прежде не колола инъекции филлеров и смогла отказаться от ряда манипуляций после изменений во внешности.

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    Екатерина Ештокина
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